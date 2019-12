JPGAMES.DE: Keronas Spiele des Jahres 2019

Most Wanted 2020

Merkwürdigerweise habe ich keines der Spiele, auf die ich mich bei meinen letzten Most Wanted gefreut habe, mit in diese Top 3 aufgenommen. Aber das macht nichts, denn das Spielejahr 2019 hat mich definitiv nicht enttäuscht! Viele Titel, die ich ebenso genial fand, konnte ich gar nicht in meinen Top 3 berücksichtigen. Somit kann ich mit vollen Spieletaschen im Gepäck auf das Jahr 2020 blicken. Hier reizt mich vor allem Animal Crossing: New Horizons, das ich wieder mit etlichen Spielstunden füllen werde. Aber auch das von allen gehypte Cyberpunk 2077 werde ich mir zur Brust nehmen, denn das Setting ist einfach nur faszinierend. In besonders freudiger Erwartung warte ich auf Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, das zum Glück direkt am Anfang des Jahres erscheint, denn hiermit verbinde ich zahlreiche Spielstunden mit meinen beiden kleinen Brüdern, die sich gerne mal durch gegenseitiges Schleudern in den Abgrund beförderten, und darauf folgende lautstarke Proteste samt Spielverbot. Auch kleine Ausflüge nach Yo-kai Watch 4 und Story of Seasons: Friends of Mineral Town wären nicht verkehrt, hoffentlich kommen hierzu noch die passenden Ankündigungen!