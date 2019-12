La-Mulana 1 & 2 erscheinen am 20. März 2020 in Europa

NIS America hat bekannt gegeben, dass La-Mulana 1 & 2 am 20. März 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen werden. Der zweite Teil ist bereits für PS4, Xbox One und Switch erhältlich, allerdings bislang nur in Japan. Der Erstling ist auf der aktuellen Konsolengeneration noch nicht spielbar.

Für Sammler hat NIS America wieder ein Schmuckstück parat. Die Hidden Treasures Edition bietet zahlreiche zusätzliche Inhalte wie ein Artbook und einen Soundtrack. Sie ist im NIS-Store erhältlich, aber auch bei Amazon Deutschland bereits vorbestellbar*

Im ersten Teil der Plattform-Adventure-Reihe übernehmt ihr die Kontrolle über den Archäologen Lemeza Kosugi. Mit ihm überwindet ihr Fallen, Wächter und löst Rätsel, um am Ende den geheimen Schatz des Lebens zu erlangen. Im zweiten Teil ist Lemeza Kosugi verschwunden und seine Tochter Lumisa macht sich auf die Suche nach ihm. Man betritt Eg-Lana, eine mysteriöse Version der legendären Ruinen von La-Mulana.

