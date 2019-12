Fünf DLC-Charaktere für Azur Lane: Crosswave vorgestellt

Publisher Compile Heart und Entwickler Felistella haben inzwischen die DLC-Pläne für Azur Lane: Crosswave konkretisiert. Derzeit plant man insgesamt fünf DLC-Charaktere ein. Jeder davon soll ein eigenes Szenario erhalten, welches sich von der Länge her in der Nähe eines Story-Kapitels des Hauptspiels bewegt. Natürlich können die zusätzlichen Charaktere im Kampf auch mit dem restlichen Aufgebot kämpfen. Jeder DLC-Charakter soll zudem insgesamt drei unterstützende Charaktere mit sich bringen.

Die fünf DLC-Charaktere

Taihou (gesprochen von Aoi Yuuki)

Formidable (gesprochen von Rie Kugimiya)

Roon (gesprochen von Satomi Satou)

Le Malin (gesprochen von Haruka Shiraishi)

Sirius (gesprochen von Ruriko Aoki)

In Europa kann man die Limited Edition für PS4 und PC-Steam über Iffy’s Online Store beziehen. Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen. In Nordamerika gibt es zusätzlich eine Veröffentlichung über Limited Run Games, allerdings handelt es sich dabei nicht um einen typischen „Limited Run“. Limited Run Games springt hier Publisher Idea Factory schlicht als Vertriebspartner zur Seite. Die europäische Standard-Edition wird in Iffy’s Online Store derzeit noch nicht gelistet.

Azur Lane ist ursprünglich ein Side-Scrolling-Shooter von Shanhai Manjuu und Xiamen Yongshi, der 2017 für iOS- und Android-Geräte erschienen ist. Der PS4- und PC-Ableger Azur Lane: Crosswave nutzt die Unreal Engine 4, um die ursprünglich in 2D animierten Figuren des Mobile-Spiels in 3D-Cel-Shading-Optik in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Azur Lane: Crosswave ist im Westen für den Februar 2020 und PlayStation 4 sowie PC-Steam geplant. In Japan ist der Action-Shooter seit dem 29. August 2019 für PS4 erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Azur Lane: Crosswave, Idea Factory International, Compile Heart / Felistella