Dragon Quest XI kommt auf weltweit mehr als 5,5 Millionen verkaufte Einheiten

Square Enix hat die weltweiten Auslieferungszahlen zu Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals und der Nintendo-Switch-Veröffentlichung Dragon Quest XI S* auf gemeinsam über 5,5 Millionen Einheiten beziffert. In dieser Zahl enthalten sind sowohl physische Auslieferungen als auch digitale Verkäufe.

Die Zahl kann man wohl als Erfolg für ein derart klassisch ausgerichtetes JRPG sehen. Zumindest Yuji Horii sieht das auch so. „Ich glaube, diese Zahl konnten wir nur dank unserer Fans, die Dragon Quest lieben, erreichen. Aber auch neuen Spielern, die Dragon Quest oder JRPGs dank dieses Spiels kennengelernt haben“, so Horii in der japanischen Pressemeldung.

Dann schwelgt er in der Vergangenheit. „Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, als ich das erste Dragon Quest entwickelte, und mir selbst sagen: In 30 Jahren erscheint Dragon Quest XI und es wird von Fans weltweit in Übersee und in vielen Sprachen geliebt. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, um zukünftige Dragon-Quest-Spiele an unsere Fans weltweit abzuliefern. Danke an alle Fans, die dieses Spiel genossen haben.“

