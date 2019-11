Dragon Ball FighterZ: Der DLC-Kämpfer Broly (DBS) erscheint am 5. Dezember

Bandai Namco wird den DLC-Charakter Broly (DBS) bereits in der nächsten Woche am 5. Dezember für Dragon Ball FighterZ veröffentlichen. Dieser ist die finale Ergänzung aus dem FighterZ Pass 2 und schließt damit den Season-Pass nach Jiren, Videl, Goku (GT), Janemba sowie Gogeta (SSGSS) ab. Ein neuer Trailer zeigt, wie Arc System Works den Kämpfer in Szene setzt.

Dragon Ball FighterZ ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich.

Bildmaterial: Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco / Arc System Works