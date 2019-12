Opening-Movie zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows veröffentlicht

Bandai Namco veröffentlichte kürzlich das Opening-Movie zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Das Video ist mit dem Song “Freaking Out! ~Fukkatsu no Oi Punk~” der Band „JAM Project“ unterlegt.

Bei One Punch Man: A Hero Nobody Knows handelt es sich um einen Beat-em-Up-Fighter im klassischen Sinne. Allerdings mit etwas… anderen Charakteren. Wir hatten schon bei der Gamescom 2019 die Gelegenheit, One Punch Man: A Hero Nobody Knows anzuspielen. Dabei sind wir natürlich auch der Frage auf den Grund gegangen, wie man einen Helden besiegt, der nicht besiegt werden kann.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows soll in Japan am 27. Februar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In Europa und Nordamerika soll der Titel am 28. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam erscheinen.

Das Opening-Movie zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows

