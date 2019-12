Sega hat zu Weihnachten die Animation „Chao In Space“ veröffentlicht. Diese basiert auf Postern, welche ursprünglich in der Sonic-Adventure-Serie zu finden waren. Nun gibt es den Film also tatsächlich. Auch Sonic darf natürlich eine Rolle dabei spielen – und ein gewisser Widersacher.

Für die Umsetzung waren Yukio Kusumoto und Tyson Hesse verantwortlich.

Bildmaterial: Sega