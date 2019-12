Neues Entwicklertagebuch zu Monster Hunter World: Iceborne veröffentlicht

Im Zuge des kürzlich veröffentlichten Updates 12.01 für Monster Hunter World: Iceborne und dem ebenfalls kürzlich veröffentlichten vierten Entwicklertagebuch, hat der Entwickler und Publisher Capcom nun das „Developer Diary 4.5“ veröffentlicht. Das neue Entwicklertagebuch enthält unter anderem Informationen zu einem neuen Monster, der ausgewachsenen Form von Xeno’jiiva.

Monster Hunter: World ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Die Iceborne-Erweiterung soll für PCs allerdings erst am 9. Januar 2020 erscheinen. Für PlayStation 4 und Xbox One ist diese bereits erhältlich.

Das Entwicklertagebuch 4.5

