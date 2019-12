Neuer Red-Hero-Trailer zur Mega Man Zero/ZX Legacy Collection veröffentlicht

Der Entwickler und Publisher Capcom veröffentlichte kürzlich den neuen Red-Hero-Trailer zur Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Die Collection soll die Titel Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4, Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent enthalten und für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Der Red-Hero-Trailer soll euch vor allem Zeros Spezialfähigkeiten näherbringen.

Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection bringt die herausfordernden Bosskämpfe der Zero- und ZX-Serien, schnelles Plattform-Gameplay und präzise Kämpfe erstmals von den Handheld-Displays der Originalversionen auf große Bildschirme. Spielenostalgiker können die originale Sprite-Art auswählen oder HD-Filter aktivieren. Wer erstmals in die Titel der Zero- und ZX-Serien reinspielt, kann den optionalen Casual-Scenario-Modus aktivieren, um den Schwierigkeitsgrad eines jeden Spiels abzusenken. Mit dem Save-Assist-System lassen sich mitten in einer Mission Speicherpunkte erstellen.

Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection soll am 25. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Der Red-Hero-Trailer zur Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

via Gematsu, Bildmaterial: Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Capcom