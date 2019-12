Ghost of Tsushima: Neuer Teaser-Trailer im Zuge der State of Play veröffentlicht

Während der letzten kürzlich ausgestrahlten Episode der „State of Play“ veröffentlichte der Publisher Sony Interactive Entertainment und der Entwickler Sucker Punch einen neuen Teaser-Trailer zum Samurai-Abenteuer Ghost of Tsushima. Der komplette Trailer soll während der „The Game Awards“-Show, welche am 13. Dezember 2019 stattfinden wird, gezeigt werden.

Ghost of Tsushima ist für PlayStation 4 in Entwicklung. Wann das Spiel genau erscheinen soll und um welches Genre es sich überhaupt handeln wird, ist noch nicht bekannt. Vielleicht erfahren wir während der „The Game Awards“-Show endlich mehr über das neueste Projekt von Sucker Punch. Das letzte veröffentlichte Gameplay-Video stammt noch von der E3 2018. Es wäre also an der Zeit, neue Infos zum Spiel zu veröffentlichen.

Der State-of-Play-Teaser-Trailer zu Ghost of Tsushima

Erstes offizielles Gameplay-Video von der E3 2018

