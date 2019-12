Neue „State of Play“-Episode von Sony PlayStation am 10. Dezember

Sony hat heute die vierte Episode von State of Play angekündigt. Zum Jahresausklang will man am 10. Dezember um 15 Uhr deutscher Zeit noch einmal ein „Spektakel“ übertragen. Etwa 20 Minuten „voller neuer Spielenthüllungen, Ankündigungen von Veröffentlichungsterminen, neue Gameplay-Aufnahmen“ und „Updates von PlayStation Worldwide Studios“ erwarten euch dabei. Zur PlayStation 5 werdet ihr nichts erfahren, das schloss man gleich mal aus.

Die im September generalüberholte „Show“ bekam mit ihrer letzten Ausgabe durchaus mehr Aufmerksamkeit. Vor allem der konkrete Releasetermin von The Last of Us II war ein Highlight der Episode, auch wenn der Termin wenig später schon wieder hinfällig war.

Wir sind gespannt – und ihr?