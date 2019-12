Daemon X Machina schmückt sich mit Geralt und Ciri aus The Witcher 3: Wild Hunt

Bei manchen Kollaborationen fragt man sich schon, wie die eigentlich zustande kommen. In diese Kategorie fällt wohl der kostenlose The-Witcher-DLC zu Daemon X Machina von Marvelous. Aber nun… es gibt ihn! In dem kostenlosen Paket enthalten sind Outfits, Körpertypen, Frisuren und mehr für den Charakter-Editor. So könnt ihr comichafte Piloten erstellen, die aussehen wie Geralt und Ciri. Wieso auch nicht.

Mensch gegen Maschine

In diesem stylischen Mecha-Action-Spiel stehen die Erde und ihre Bewohner am Rande der Vernichtung. Die SpielerInnen steuern als Söldner einen mächtigen Arsenal-Kampfanzug und nehmen es mit einer unberechenbaren künstlichen Intelligenz auf. Indem sie Gegner besiegen, gewinnen sie Ausrüstungsteile, die sie entweder selbst verwenden oder zum Bau neuer Kampfanzüge verwenden können. Sie müssen taktisch klug entscheiden, ob sie schießen und mächtige Nahkampfangriffe einsetzen oder zu Fuß kämpfen, um einen Vorteil zu erlangen.

Das Mech-Game entstand unter der Leitung von Kenichiro Tsukuda und Shōji Kawamori. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion sichern*. Auch unseren Test zu Daemon X Machina könnt ihr lesen.

