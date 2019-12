Neue Gameplay-Videos zu Death end re;Quest 2 von Compile Heart

Compile Heart hat bei Twitter drei Gameplay-Videos zum „Galapagos RPG“ Death end re;Quest 2 veröffentlicht. Im ersten Video sehen wir einen Dialog zwischen Rot, Mai und Liliana. Auch beim zweiten Video handelt es sich um einen Dialog, dieses Mal zwischen Shina und Mai. Das dritte Video zeigt schließlich einen Kampf.

Das Kampfsystem

Drei Charaktere beteiligen sich an einem rundenbasierten Kampfsystem. Vor einem Zug kann man sich frei auf dem Feld bewegen. Dank dem „Triact“-System stehen pro Zug drei Aktionen zur Verfügung. Das „Knockback“-Feature aus dem Vorgänger kehrt noch mächtiger als „Super Knockback“ zurück. Auch den „Glitch Mode“ gibt es wieder und Bugs auf dem Boden können positive oder negative Effekte auslösen. Besonders mächtige Fähigkeiten können nur durch das Ausführen bestimmter Aktionen im Kampf gelernt werden. Andere Skills lernt man jedoch dennoch ganz normal mit Level-ups.

Story

Mai the „Papa Killer“ kommt in der verfluchten Stadt Liz Shoala an. Sie hofft, dort auf ihre jüngere Schwester Sanae zu treffen, denn sie ist Mais einzige Hoffnung. Mai richtet sich im heruntergekommenen Internat Wardsworth ein, doch von Sanae gibt es keine Spur. Mehr noch: Es macht den Anschein, als hätte Sanae gar nie existiert.

Mai beginnt also mit ihren Nachforschungen, wobei ihre Hackerfähigkeiten zum Tragen kommen. Dabei stößt sie auf über 20 junge Mädchen, welche gestorben sind. Aber jemand hat alles im Auge…

Death end re;Quest 2 erscheint in Japan am 13. Februar 2020 für PlayStation 4.

