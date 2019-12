Es kommt nicht völlig überraschend: Publisher XSEED und Entwickler Edelweiss haben Sakuna: Of Rice and Ruin auf das nächste Jahr verschoben. Nal, der Director bei Edelweiss, entschuldigte sich für diese Verzögerung. Man wolle mit dem Spiel am Ende vollständig zufrieden sein und nichts bereuen. Dies braucht nun aber noch ein wenig mehr Zeit.

Als kleiner Trost gibt es einen neuen Trailer zum Spiel, welcher bei der japanischen Ausgabe der Indie World von Nintendo gezeigt wurde.

Action, Reis und japanische Mythologie

Das Videospiel entführt euch in die Welt der japanischen Mythologie. Dabei wird japanische Geschichte kombiniert mit den Legenden, die aus diesem Land stammen. Während die Heldin durch die detailliert gezeichneten Landschaften streift, trifft sie auf verschiedene Arten von Dämonen. Der Actionanteil vermischt sich mit einer Simulation für den Anbau von Reis.

Ihr schlüpft in die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der verstoßene Menschen leben. Sakuna zähmt die Insel, indem sie gegen Dämonen kämpft und Farmwerkzeuge als Waffen verwendet. Zudem besitzt sie ein himmlisches Halstuch. Mit diesem magischen Gegenstand ist sie in der Lage, entfernte Plattformen und Gegner zu erreichen.

Die Veröffentlichung von Sakuna: Of Rice and Ruin ist für das nächste Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs geplant.

Trailer von der Indie World

via Gematsu, Bildmaterial: Sakuna: Of Rice and Ruin, XSEED, Marvelous / Edelweiss