Babylon’s Fall mit erstem Gameplay-Material bei der State of Play

Bei der heutigen State of Play von Sony haben Square Enix und Platinum Games erstmals Gameplay-Material zu Babylon’s Fall gezeigt. Damit wird der Titel nach der Ankündigung zur E3 2018 erstmals so richtig konkret. Weitere Informationen zum Projekt werden für den nächsten Sommer versprochen, vermutlich also zur E3.

Square Enix führt aus:

In unserem neuen Teaser-Trailer, der heute während des Streams von State of Play enthüllt wurde, werfen wir einen ersten Blick auf das flüssige, actionreiche Gameplay sowie auf den eindrucksvollen Grafikstil in Pinselstrich-Optik, der durch unseren eigenen „Brushwork Filter” (Pinselstrich-Filter) entsteht.

Babylon’s Fall befindet sich für PlayStation 4 und PCs in Entwicklung.

Bildmaterial: Babylon’s Fall, Square Enix / Platinum Games