Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Gensou Skydrift und Miles & Kilo.

Gensou Skydrift (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Miles & Kilo (PS4, PS Vita) – 7/7/7/8 [29/40]

Damsel (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Our School Battle (Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Gensou Skydrift (via Steam), Sony Music Entertainment (Japan) Inc., UNTIES / illuCalab