JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2019

Most Wanted 2020

Nächstes Jahr erscheint ein Spiel, welches ich nie für möglich gehalten habe: Fairy Tail. Bei der Ankündigung vor wenigen Monaten konnte ich es einfach nicht fassen, was Koei Tecmo so aus dem Nichts vorstellte. Als Fan macht es mich unglaublich froh, endlich in die Welt einzutauchen. Zum Glück erscheint das Spiel bereits im März 2020. Wobei der komplette Monat nur hochkarätige Spiele mit sich bringt: Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake und One Piece: Pirate Warriors 4. Es wird also wieder Zeit, meine Zeit richtig zu managen. Daneben gibt es noch eine neue Konsolengeneration von Sony und Microsoft. 2020 könnte also ganz interessant werden.