JPGAMES.DE – Das war das Jahr 2019 – Guten Rutsch!

Hallo liebe Leserinnen und Leser!

Und schon ist wieder ein Jahr vorüber. Zunächst ein paar persönliche Worte. Für JPGAMES.DE war es kein leichtes, gleichermaßen aber auch wieder ein sehr ereignisreiches Jahr. Die Website begleitet mich nun seit etwa 15 Jahren und ist unverändert Bestandteil meines Lebens. Gleichzeitig ändern sich aber in so langer Zeit auch die Lebensumstände. Als ich 2003 PLANETFF12.de gründete, die Vorgängerwebsite von JPGAMES.DE, war ich noch in der Schule. Inzwischen habe ich eine Familie. JPGAMES.DE ist nach wie vor ein einnehmendes Projekt, das war es immer. Aber die Prioritäten verschieben sich, nicht nur bei mir.

Nicht nur ich muss kürzer treten, wir mussten im Sommer auch den Rücktritt von Sabrina aus dem aktiven Team verkraften. Sie war jahrelang eine wichtige Stütze im Newsbereich. Auch wenn wir schon zu Jahresbeginn einige strukturelle Änderungen in diesem Bereich vorgenommen hatten, so hinterließ Sabrina doch eine große Lücke. Für ihr Engagement möchte ich ihr noch einmal größten Dank aussprechen. Christian sprang derweil so gut es geht in die Bresche, ein Großteil der Newsbeiträge stammen inzwischen aus seiner Feder. An seiner Seite versorgen euch neben mir auch Jasmin, Cassandra, Marco, Sonja, Vanessa und Isabel regelmäßig mit Neuigkeiten. Danke!

Im Sommer konnten wir dank der tollen Arbeit von Kevin endlich unseren lange geplanten Relaunch vollziehen. Seitdem zeigt sich JPGAMES.DE in einem etwas entschlackteren Design, das vor allem endlich auch auf Mobilgeräten vernünftig anzusehen ist. Ich hoffe, ihr habt euch alle daran gewöhnt! Unermüdlich wirken zudem Robert, unter anderem an der regelmäßigen Sonntagsfrage, und Aleg als Lektor unserer vielen Reviews und Previews. Ebenso wie unsere Forenmoderatoren und die vielen Review- und Previewautoren! Und damit ist auch schon eine Überleitung geschaffen. Ohne große Umschweife geht es in den statistischen Teil über!

Nachfolgend erfahrt ihr, welche Beiträge auf JPGAMES.DE in diesem Jahr meistgelesen wurden. Weil diese Rankings teilweise von Googles Wohlwollen verzerrt sind, gibt es auch noch die vielleicht aussagekräftigeren Rankings nach den meistdiskutierten Beiträgen.

Die meistgelesenen Reviews und Previews 2019

Die meistdiskutierten Reviews und Previews 2019

Die meistgelesenen Specials, Meinungen und Umfragen 2019

Die meistdiskutierten Specials, Meinungen und Umfragen 2019

Die meistgelesenen News 2019

Die meistdiskutierten News 2019

Wir hoffen, dieser kleine Rückblick hat euch gefallen. Aus den Top 5 lässt sich doch jeweils einiges ablesen, findet ihr nicht? Nach wie vor fest verwurzelt in der DNA dieser Plattform ist Final Fantasy, das in diesem Jahr verschiedenst auftauchte. Allen voran natürlich das Final Fantasy VII Remake, das uns auch in den ersten Monaten des neuen Jahres wohl sehr beschäftigen wird. Aber auch Final Fantasy XV, Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy X und Final Fantasy XII tauchen in den Listen auf. Die meistdiskutierten Sonntagsfragen zeigen einige der heißesten Themen des Jahres. Darunter natürlich PlayStation 5, aber auch Streaming-Dienste.

Wie sieht es wohl 2020 aus? Darauf bin ich gespannt. JPGAMES.DE (mit seinen Vorgängerwebsites PLANETFF12.DE und FINAL-FANTASY-FUTURE.DE) geht in das 17. Jahr. Unglaublich! Es geht weiter, wir freuen uns darauf, euch mit Neuigkeiten und Diskussionsstoff zu versorgen, Spiele zu besprechen und Meinungen kundzutun. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Vielen Dank und…

…einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Bildmaterial: The Last Story, Mistwalker / Nintendo