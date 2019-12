Digimon Survive: Neue Bilder und Informationen zum Spiel

Mit Digimon Survive gab es in den letzten Tagen einige neue Informationen und Bilder zu einem Spiel, welches im nächsten Jahr erscheinen wird. Diese betreffen Charaktere, Digimon, die Geschichte und Spielsysteme.

Weitere Details zum Beginn der Geschichte

Wie wir bereits wissen, werden Takuma, Minoru und Aoi in einen Zwischenfall bei einem Tempel verwickelt, welchen sie dank Koromon überstehen. Zusammen schaffen sie es zurück zum Schulgebäude, wo das Ferienlager stattfindet. Das Haus ist nun aber zerfallen und von Vegetation überwuchert, als wären Jahrzehnte vergangen.

Ist das wirklich noch dieselbe Schule, gab es eine Zeitreise oder ist man hier gar in eine andere Welt geraten? Diese Fragen stellen sich Takuma und seine Freunde. Da ertönt ein Schrei aus dem Gebäude, welcher von Ryou ausgestoßen wird.

Ryou Tominaga (gesprochen von Yohei Azakami)

Er ist ein Schüler einer anderen Schule und nimmt ebenfalls am Ferienlager teil. Er kann die Tatsache nicht akzeptieren, dass er nun in einer anderen Welt festsitzt. Angst und Abscheu empfindet er vor Kunemon. Seine Unsicherheit versucht er jedoch zu überspielen, aber dadurch zeigt sich seine Feigheit nur umso mehr.

Kunemon (gesprochen von Ryouhei Arai)

Ein Digimon vom Typ Larve mit gut erkennbarem Blitz-Muster. Es kann nicht sprechen, versteht aber Ryou und seine Freunde.

Saki Kimijima (gesprochen von Minami Takahoshi)

Sie ist eine Schülerin mit einer ehrlichen Persönlichkeit. Saki ist unbekümmert und lässt sich einfach treiben.

Floramon (gesprochen von Shino Shimoji)

Das Partner-Digimon von Saki.

Weitere Synchronsprecher

Takuma wird von Kouhei Amasaki gesprochen, die Stimme von Agumon ist Chika Sakamoto. Minoru Hinata wird von Atsushi Abe synchronisiert, während Falcomon von Hiromu Miyazaki gespielt wird. Aoi Shibuyas Sprecherin ist Kaede Hondo, Labramon wird von Yukiyo Fujii Leben eingehaucht.

Spielsysteme

Neben den Kämpfen wird die Geschichte als eine Art Textadventure erzählt. In kritischen Situationen gilt es, nach nützlichen Dingen zum Überleben zu suchen. Dies geschieht durch Gespräche und so gewonnene Informationen und das Absuchen von verdächtigen Plätzen.

Weiter Bilder zu Kämpfen und Erkundung

Während einem Ferienlager werden Momotsuka Takuma und seine Freunde in eine andere Welt mit mysteriösen Monstern, den Digimon, gezogen. SpielerInnen werden in diesem neuem Survival/Taktik-RPG vielen Herausforderungen ausgesetzt sein und starke Gegner bekämpfen. Entscheidungen, die man während des Spielverlaufs trifft, können sich kritisch auf die Entwicklung des eigenen Monsters und sogar die gesamte Geschichte auswirken!

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Die Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt.

Digimon Survive wird 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs erscheinen.

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Digimon Survive, Bandai Namco / Witchcraft