Neuer Trailer führt euch in die Story von Langrisser I & II HD ein

NIS America hat einen neuen Trailer zu Langrisser I & II HD veröffentlicht, der euch in die Story der beiden Klassiker einführen soll. In Langrisser I suchen die Mächte der Finsternis das Königreich Baldea heim. Der Spieler übernimmt die Rolle von Prinz Ledin und entdeckt das Böse, das im Herzen des Imperiums von Dalsis liegt. In Langrisser II stehen die Mächte der Finsternis erneut an der Schwelle des Königreichs. Es liegt an dem Helden Elwin, die Prüfungen des Krieges zu bestehen und herauszufinden, welcher Weg Frieden in diesen Konflikt bringen wird.

Klassiker erfahren Komplettüberarbeitung

Die beiden Spiele werden komplett überarbeitet. Neben neuen Grafiken wird das Spielsystem optimiert, sodass Neulinge, die bisher noch nicht mit der Reihe vertraut sind, einen leichten Einstieg erhalten. Das Szenario ist komplett vertont, in den Kämpfen gibt es Einblendungen und es werden neue Elemente eingefügt, die in den Originalen nicht enthalten sind. Damit möchten die Entwickler erreichen, dass die Titel der modernen Ära angepasst werden.

Am 13. März 2020 erscheinen die Remaster für die aktuellen Konsolen im Westen. Am 10. März erscheint außerdem bereits eine PC-Digitalversion. Gute Nachrichten: NIS America spendiert eine Handelsversion, die bei Amazon bereits vorbestellbar ist*!

via NIS America, Bildmaterial: Langrisser I & II, NIS America, Chara-Ani / Masaya Games, Extreme