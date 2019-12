Final Fantasy VII für PS4: Square Enix behebt endlich den Musik-Bug

Wie Square Enix bekanntgegeben hat, behebt Patch 1.02 endlich den fast schon legendären Musik-Bug der Veröffentlichung von Final Fantasy VII für PlayStation 4. Der Bug sorgte dafür, dass die Hintergrundmusik auf der Karte der Oberwelt nach jedem Zufallskampf wieder von vorne begann. Man konnte das Stück somit während des Spielens im Prinzip nicht zuende hören.

Den meisten Spielern wird das wohl nicht einmal aufgefallen sein, aber bei eingefleischten Fans des Spiels stieß der Bug und vor allem wie Square Enix damit umging auf Unverständnis. Der Bug war einst auch in der Steam-Version enthalten, wurde dort aber schon vor Jahren entfernt. Bei der Veröffentlichung der Portierung für Konsolen übernahm Square Enix den Bug dann wieder. Auf Nintendo Switch und Xbox One wurde er anschließend auch behoben, auf PS4 überdauerte er bis heute.

Die Chancen, dass ihr den Bug auch im Final Fantasy VII Remake findet, sind klein. Das spielt nämlich bekanntlich nur in Midgar, die Weltkarte sollten wir also noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Falls ihr euch Gedanken um den Umfang des Spiels macht, das bekanntlich erstmal nur in Midgar stattfindet, dann findet ihr hier beruhigende Worte von Nomura. Es wird einige neue Inhalte geben, darunter sogar neue Charaktere und Bosse.

