THQ Nordics Mutterfirma Embracer kauft die Tarsier Studios auf

Im September hat sich die THQ Nordic AB zur Embracer Group umfirmiert. So will man die operativen Aktivitäten der Tochterfirma THQ Nordic besser voneinander trennen können. Dem Einkaufswahn des Konzerns tut das aber keinen Abbruch. 2011 begann die Tour mit dem zerschlagenen Publisher THQ selbst, es folgten unter anderem aufsehenerregende Aufkäufe von Koch Media, Gunfire Games und Piranha Bytes. Außerdem sicherte man sich immer wieder auch Markenrechte, beispielsweise an TimeSplitters oder Alone in the Dark.

Neuestes Mitglied der THQ-Nordic-Familie ist nun Tarsier Studios. Das unabhängig gestartete Studio machte in den letzten Jahren mit der Reihe Little Nightmares von sich Reden, die von Bandai Namco vertrieben wurde. Die Marke selbst verbleibt diesmal bei Bandai Namco. Derzeit entsteht ein zweiter Teil der Reihe. Auch Stretchers, das von Nintendo veröffentlicht wird, bleibt bei seinem alten Publisher.

THQ Nordic holt sich diesmal also vor allem Know-How – für 9,5 Millionen Euro, wie Golem berichtet. Bei Tarsier hat man nun wohl eine Weile keine Geldsorgen. Embracer will das Studio mit einem „langfristig angelehnten Investment“ unterstützen, das in neue IPs fließen soll.

via Gematsu, Golem, Bildmaterial: Little Nightmares II, Bandai Namco