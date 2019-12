The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PS4 angekündigt

Bereits im Juli hatte es Toshihiro Kondo von Falcom vorweggenommen, nun hat es der Entwickler auch offiziell angekündigt: The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki erscheinen beide als Remaster-Versionen für PlayStation 4. Die beiden Spiele sollen es in Japan bereits im Frühling 2020 auf Sonys aktuelle Konsole schaffen. Im Juli sprach Kondo aber auch bereits davon, nach westlichen Publishern Ausschau halten zu wollen. Erste Bilder zeigen die neuen Versionen, diese findet ihr weiter unten.

Beide Spiele, auch als Crossbell-Games bekannt, wurden ursprünglich für PlayStation Portable entwickelt. Zwar bekamen sie später auch eine „Evolution“-Version für PlayStation Vita, jedoch sind sie letztendlich nicht mehr auf moderneren Konsolen spielbar. Das ändert man nun, denn die Reihe erhält mit The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki bald einen brandneuen Ableger.

Für die PS4-Remaster verspricht man neben HD-Grafik und 60 fps sowie besserer Soundqualität auch eine komplette Sprachausgabe und neue Features. Dazu gehören ein Skip-Modus, mit welchem die Spielgeschwindigkeit erhöht werden kann, und eine Option zum Überspringen von Zwischenszenen in Kämpfen. Natürlich wurde auch das Interface vom ursprünglichen Handheld-Release angepasst.

