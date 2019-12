Falcom kündigt The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki an

Falcom hat mit The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki den nächsten Eintrag der Trails-Serie für PlayStation 4 angekündigt. Die Übersetzung des Titels lautet in etwa „Trails of the Beginning“. Die Veröffentlichung in Japan plant Falcom für den Sommer 2020. The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki soll dabei ein ambitioniertes Spiel und Wendepunkt sein, welches zum Ende der Serie hinführt.

Natürlich gilt für die folgenden Inhalte eine Spoilerwarnung, da The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki auf den Trails- und The-Legend-of-Heroes-Spielen aufbaut.

Story

Dies ist ein Ende und ein neuer Anfang. Das ganze Empire ist wegen der Katastrophe „Great Twilight“ geschwächt. Den Helden sei Dank überstand Zemuria die Krise und ein neues Schicksal wartet. Die Geschichte bewegt sich ihrem Ende zu.

Das Spiel ist in Zemuria angesiedelt, nach „Great Twilight“. Die drei Hauptcharaktere und ihre Handlungen verstricken sich in einem gemeinsamen Schicksal: der Held, der Befreier und der Einsiedler.

Systeme

Dank „Cross Story“ kann man zwischen den drei Storypfaden frei wechseln, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven parallel zu erleben. Versprochen werden von Falcom über 50 spielbare Charaktere, auch neue Gesichter sind dabei vertreten. Auch die Hintergründe der Charaktere werden in Episoden beleuchtet.

Wie bereiten sich die Menschen von Crossbell auf die neuerliche Unabhängigkeit vor? Wie gehen die Leute des Empire mit ihrer neuen Situation um? Und was führt Ouroboros eigentlich im Schilde?

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, Falcom