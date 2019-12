Ein neuer Trailer zu Metal Max Xeno: Reborn und weitere Details

Kurz nach der Enthüllung des Japan-Termins von Metal Max Xeno: Reborn hat Kadokawa Games einen neuen Trailer, weitere Bilder und Details zur japanischen Veröffentlichung publiziert.

Boni der Erstauflage und Limited Edition für Japan

Der Erstauflage in Japan wird sowohl für PlayStation 4 als auch Nintendo Switch der DLC „Super Woof-Woof Gourmet“ beiliegen. Dieser enthält spezielles Futter für den Hund Pochi.

In der Limited Edition gibt es die folgenden Inhalte:

Eine Box mit einem Artwork von Atsuji Yamamoto, welches den Panzer R Wolf und Pochi zeigt

Ein Exemplar des Spiels (Switch/PS4) und der DLC der Erstauflage

Der DLC „Old Friend R“ – ein Panzer, der zu Beginn nützlich ist

Das Booklet „ReBorn to be Wild“ mit dem Manga „Gomen na Pochi“ von Atsuji Yamamoto

Drei Pins

Soundtrack

Die Einöde namens Distokio

Das einstige Tokio, nun als die Einöde Distokio bekannt, ist ein gefährlicher Ort geworden. In der Nacht ist die Gefahr jedoch noch größer. Nur dank Scheinwerferlicht hat man zumindest eine begrenzte Sicht. Zufallskämpfe gibt es keine, die Monster bewegen sich frei in der Gegend. Dabei ist Vorsicht geboten, denn eine große Gruppe von Feinden kann schnell zu Problemen führen.

Metal Max Xeno: Reborn soll in Japan am 26. März 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um ein „komplettes Remake“ von Metal Max Xeno (PS4, PS Vita). Im Jahr 2020 folgt dann auch das Sequel Metal Max Xeno: Reborn 2 für dieselben Plattformen. Noch ohne Plattformangabe und Releasezeitraum ist das dritte neue Metal-Max-Spiel Code Zero (Arbeitstitel).

Bilder und weitere Informationen

Neuer Trailer zu Metal Max Xeno: Reborn

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Metal Max Xeno: Reborn, Kadokawa Games / Cattle Call