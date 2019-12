JPGAMES.DE: Marcos Spiele des Jahres 2019

Platz 1: Star Wars Jedi: Fallen Order



Da ich mich selbst als großen Star-Wars-Fan bezeichnen würde, war die Vorfreude auf Fallen Order natürlich unheimlich groß. Bereits in frühen Kindheitstagen kam ich mit der legendären Jedi-Knight-Serie in Berührung und von da an war meine Leidenschaft für gute Star-Wars-Titel besiegelt. Fallen Order ist seit vielen, vielen Jahren endlich wieder ein waschechtes Single-Player-Story-Abenteuer im Star-Wars-Universum, welches eine interessante Story, schön gestaltete Missionen und ein ausgereiftes Kampfsystem zu bieten hat. Praktisch der wahr gewordene Traum vieler Star-Wars-Fans, die schon seit Jahren endlich wieder auf ein reines Story-Abenteuer warteten. Für mich ist Fallen Order vor allem ein Zeichen an den Publisher EA und vielleicht auch die gesamte Branche, denn gute Singleplayer-Titel mit interessanter und gut geschriebener Story sind immer noch gefragt und können ebenso wie reine Multiplayer-Titel äußerst hohe Verkaufszahlen erreichen, wie man an Fallen Order sehr gut feststellen kann. Der Titel ist meiner Meinung nach also ein absolutes Muss für Star-Wars-Fans.