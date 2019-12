Atlus möchte schon bald das neue „Fantasy-RPG“ ankündigen

Fester Bestandteil der letzten Ausgaben des Jahres von Famitsu und Co. sind die kleinen Entwicklerausblicke. Die Magazine befragen dabei die bekannten Namen der zahlreichen japanischen Entwicklerstudios, was sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben und was Fans erwarten dürfen.

Meist bleiben Entwickler dabei vage, manchmal sind sie auch sehr konkret. Im Falle von Atlus lassen sich die Aussagen in diesem Jahr recht genau interpretieren.

Shin Megami Tensei V folgt auf Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Shinjiro Takata, aktuell noch Producer von Tokyo Mirage Sessions #FE Encore*, das in wenigen Tagen erscheint, verspricht endlich Neuigkeiten zu Shin Megami Tensei V. „Wir werden mehr News zum langersehnten Shin Megami Tensei V liefern, bitte freut euch darauf“, so Takata in der Famitsu.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore soll am 17. Januar 2020 für Nintendo Switch erscheinen. Die Portierung des einstigen Wii-U-Spiels wurde im September angekündigt. Die „Encore“-Fassung beinhaltet neue Story-Elemente, einen neuen Dungeon, Charaktere im Kampf und neue Songs. Außerdem warten neue Kostüme im Design von Fire Emblem: Three Houses! Es gibt eine japanische Sprachausgabe sowie englische und französische Untertitel.

Ein neues Fantasy-RPG, bisher (wohl) bekannt als Project Re Fantasy

Katsura Hashino hingegen wird wohl endlich sein neues Projekt vorstellen können. Schon seit einigen Jahren arbeite man an einem neuen Fantasy-RPG, das nun endlich bald angekündigt werden soll. „Wir haben die Herausforderung eines neuen RPGs in unserem Studio vor einigen Jahren angenommen. Mit meinem letzten Spiel Persona 5, so glaube ich, konnten wir den Spaß eines Atlus-RPGs in die ganze Welt liefern. Was können wir erschaffen, wenn wir unsere Anstrengungen in ein Fantasy-RPG stecken? Ich hoffe, wir können bald eine offizielle Ankündigung machen“, so Hashino.

Dabei dürfte es sich natürlich um Project Re Fantasy handeln, dass schon seit einigen Jahren durch die Atlus-Köpfe schwirrt. Vor fast zwei Jahren gab es dazu sogar schon mal ein Teaser-Video, das ihr auch unten noch einmal seht. Interessant ist, dass Hashino das neue RPG mehr oder weniger von bisherigen Atlus-RPGs abgrenzt. Wir dürfen also gespannt sein, worauf sich das bezieht.

Vorbereitungen auf den 25. Geburtstag von Persona

Kazuhisa Wada hingegen steckt voll in den Vorbereitungen auf den 25. Geburtstag von Persona. Während wir uns im Westen auf Persona 5 Royal* freuen, das erstmals auch deutsche Texte bieten wird, ist selbiges längst in Japan erschienen. Auch Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers steht wenige Wochen vor seiner Veröffentlichung und die Arbeiten daran dürften bereits größtenteils abgeschlossen sein.

Und so lässt Kazuhisa Wada in der Jahresvorschau auf 2020 das Jahr 2020 einfach aus. „Ich nähere mich Schritt für Schritt dem 25-jährigen Jubiläum von Persona im Jahr 2021“, erklärt er. Mal sehen, was uns 2021 erwartet.

Auf welches Atlus-Projekt freut ihr euch derzeit am meisten?

via Gematsu, Bildmaterial: Atlus, Project Re: Fantasy