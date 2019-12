Dissidia Final Fantasy NT feiert mit Illustrationen den vierten Geburtstag

Dissidia Final Fantasy NT feiert sein vierjähriges Jubiläum! Um das entsprechend zu würdigen, hat Square Enix erst kürzlich ein Event auf Jump Festa 2020 abgehalten, bei dem es unter anderem einen Wettkampf auf nationaler Ebene gab. Hier wurden auch Ardyn, eine blonde Rinoa und Safer Sephiroth für Dissidia Final Fantasy NT angekündigt.

Nun hat der Publisher einige wunderschöne Illustrationen bekannter Charaktere der Serie veröffentlicht. Den Namen der Künstler seht ihr links neben der Zeichnung. Darunter kann man außerdem nachvollziehen, an welchen Projekten diese in der Vergangenheit gearbeitet haben. Viele der Künstler stehen in direkter Verbindung mit dem Franchise. Aber es gibt auch viele Bilder von Künstlern, die bisher nicht viel mit der Serie zu tun hatten. Das verleiht vielen Charakteren einen ganz anderen Touch.

Sowohl Dissidia Final Fantasy NT als auch Dissidia Final Fantasy NT Free Edition sind auf Steam und für PlayStation 4 erhältlich.

via Dualshockers, Bildmaterial: Dissidia Final Fantasy NT, Square Enix / Koei Tecmo, Team Ninja