Dissidia Final Fantasy NT erhält Verstärkung durch Ardyn Izunia

Bereits am 9. Januar 2020 erhält Dissidia Final Fantasy NT mit Ardyn Izunia aus Final Fantasy XV den nächsten DLC-Charakter. Die Arcade-Version in Japan wird schon morgen entsprechend ergänzt. Zusätzlich präsentierte Square Enix auch je eine 3. Form und eine 5. Waffe zu Rinoa und Sephiroth. All das seht ihr in den Videos weiter unten.

Sowohl Dissidia Final Fantasy NT als auch Dissidia Final Fantasy NT Free Edition sind auf Steam und für PlayStation 4 erhältlich.

Ardyn Izunia

Rinoa

Sephiroth

via Gematsu, Bildmaterial: Dissidia Final Fantasy NT, Square Enix / Koei Tecmo, Team Ninja