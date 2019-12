Erster englischer Trailer zu Puzzle & Dragons Gold

Wie ihr sicher bereits wisst, ist der Titel Puzzle & Dragons Gold ab dem 15. Januar 2020 digital via Nintendo eShop für Nintendo Switch in Nordamerika und Japan erhältlich. Einen Releasetermin für Europa gibt es bis dato leider noch nicht. Dafür gibt es jetzt aber einen ersten englischen Trailer zum Spiel.

Werdet Sieger des Champion Cups

Bei Puzzle & Dragons Gold handelt es sich um einen kompetitiven Puzzle-Action-Titel, dessen Gameplay bereits aus den Vorgängern bekannt ist. Verbinden sich drei oder mehr gleichfarbige Orbs in einer Reihe, greift euer Monster den Gegner an. Mit besonderen Fähigkeiten können der Angriff und die Verteidigung eures Monsters gesteigert werden. Somit solltet ihr gut überlegen, welche Monster ihr in euer Team aufnehmt.

