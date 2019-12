Die meistverkauften Indie-Spiele auf Nintendo Switch 2019

In einem kurzen Video präsentiert Nintendo euch die meistverkauften Indie-Hits im Jahr 2019. Darunter befinden sich beispielsweise Spiele wie die vorher Microsoft-exklusiven Cuphead und Ori and the Blind Forest oder das erst im September erschienene Blasphemous. Auch der frische Meme-Hit Untitled Goose Game darf in dieser Liste so wenig fehlen wie die etwas älteren Titel Terraria und Castle Crashers.

Im Video unten könnt ihr euch den Überblick über die Top-Nindies 2019 selbst anschauen und darüber entscheiden, ob ihr hohen Verkaufszahlen gerechtfertigt findet. Sollte stattdessen einer der Titel noch euer Interesse wecken, so könnt ihr in den bald endenden Sale im Nintendo eShop reinschnuppern und schauen, ob der Titel nicht zufällig heruntergesetzt ist.

Bildmaterial: Nintendo auf Youtube