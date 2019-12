Unterdessen sind die ersten Bilder zu Doraemon: Nobita’s New Dinosaur aufgetaucht, dem nächsten Ableger der in Japan sehr populären Marke. Ihr findet diese unten in der Galerie. Ihr seht darauf, das kommt nun wohl nicht sehr überraschend, Doraemon, Nobita und Dinosaurier.

Mit Doraemon: Story of Seasons* (lest hier unseren Test) dürften Doraemon und seine Freunde auch im Westen ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben. Es war das erste Doraemon-Spiel, das im Westen erschienen ist, wenn man die Mischung aus Harvest Moon und Doraemon denn überhaupt als richtiges Doraemon-Spiel zählen möchte. Doraemon-Versoftungen gibt es in Japan allerdings wie Sand am Meer: 63 zählt Wikipedia auf.

Das 64. Spiel dieser Liste heißt Doraemon: Nobita’s New Dinosaur, wird von FuRyu entwickelt und soll für Nintendo Switch erscheinen. Mit dem 5. März 2020 gibt es sogar schon einen konkreten Veröffentlichungstermin. Details sind darüber hinaus bisher leider rar.

Allerdings handelt es sich um ein Action-Adventure, das auf dem neuen Anime basiert. Westliche Spieler, die Gefallen an Doraemon gefunden haben, werden sich also spielerisch umgewöhnen müssen. Vorausgesetzt, Doraemon: Nobita’s New Dinosaur wird überhaupt lokalisiert. Nach 63 Spielen scheint die Wahrscheinlichkeit dafür nicht besonders hoch.

via Gematsu, Bildmaterial: Doraemon: Nobita’s New Dinosaur, FuRyu