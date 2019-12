Die 50 besten Spiele der letzten 10 Jahre – so sieht es Metacritic

Mit dem Ende von 2019 endet auch wieder eine Dekade. Immer ein schöner Anlass, um zurückzublicken. Das tut auch die Bewertungsplattform Metacritic und listet die 50 besten Spiele der letzten 10 Jahre auf. Nun ist das natürlich immer so eine Sache mit den Zahlenwertungen. Nicht ohne Grund verzichten wir schon seit langer Zeit darauf. Spaß ist subjektiv und lässt sich nur schwer in Zahlen ausdrücken. Auf der anderen Seite kann man aber wohl schon sagen, dass der Durchschnitt aus sehr vielen Zahlenwertungen auch ein einigermaßen repräsentatives Gesamtbild ergibt.

So oder so, es gibt immer noch Metacritic und so gibt es unweigerlich auch eine Top 50 der am besten bewerteten Spiele der letzten 10 Jahre. Als Kriterium, um in der Liste zu landen, braucht es mindestens 15 Wertungen in der Metacritic-Datenbank. Wenn es mehrere Veröffentlichungen eines Spiels gab, dann ist nur die am besten bewertete in der Top-50-Liste enthalten.

Nun aber los! Das hier ist die Top 50.

Dahinter in Klammern die Durchschnittsbewertung.

Super Mario Galaxy 2 (97) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (97) Red Dead Redemption 2 (97) Grand Theft Auto V (97) Super Mario Odyssey (97) Mass Effect 2 (96) The Elder Scrolls V: Skyrim (96) The Last of Us (95) The Last of Us Remastered (95) Red Dead Redemption (95) Portal 2 (95) God of War (94) Batman: Arkham City (94) The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (94) BioShock Infinite (94) Pac-Man Championship Edition DX (93) Divinity: Original Sin 2 (93) Super Mario 3D World (93) Starcraft II: Wings of Liberty (93) Persona 4 Golden (93) Persona 5 (93) Mass Effect 3 (93) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (93) The Legend of Zelda: Skyward Sword (93) Rock Band 3 (93) Uncharted 4: A Thief’s End (93) Super Smash Bros. Ultimate (93) Inside (93) Forza Horizon 4 (92) God of War III (92) Uncharted 3: Drake’s Deception (92) Bloodborne (92) Celeste (92) Super Street Fighter IV (92) The Witcher 3: Wild Hunt (92) Undertale (92) Fire Emblem: Awakening (92) Divinity: Original Sin II – Definitive Edition (92) Super Smash Bros. for Wii U (92) Journey (92) Xenoblade Chronicles (92) Mario Kart 8 Deluxe (92) The ICO & Shadow of the Colossus Collection (92) The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine (92) LittleBigPlanet 2 (91) Overwatch (91) Bayonetta 2 (91) Forza Horizon 3 (91) Final Fantasy XIV: Shadowbringers (91) Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition (91)

Die Veröffentlichung von Super Mario Galaxy 2 im Jahresverlauf 2010 fällt gerade noch so in die letzte Dekade. Dass ausgerechnet eines der ältesten Spiele der Liste an der Spitze selbiger steht, ist beeindruckend, oder? Dahinter landen mit Breath of the Wild und Red Dead Redemption 2 zwei ziemlich aktuelle Vertreter ihrer Zunft.

Sind eure absoluten Top-Favoriten dabei? Wenn nicht, könnt ihr die Auswahl wenigstens nachvollziehen?