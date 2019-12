Seit gestern ist Heroland (Work x Work in Japan) im Westen für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie für PCs bei Steam und im Humble Store erhältlich. Zu dieser Nachricht gibt es von Publisher XSEED auch den Launchtrailer, als Entwickler war FuRyu tätig.

Physische Day-One-Edition in Nordamerika

Für Nordamerika gibt es die „Knowble Edition“ für PlayStation 4 und Nintendo Switch physisch im XSEED Games Store und bei weiteren Händlern. Diese kostet 49,99 US-Dollar (umgerechnet ca. 45 Euro). Neben der Knowble Edition soll es lediglich die Digital Standard Edition geben.

Die Knowble Edition zu Heroland soll neben dem Spiel (auf einem Datenträger) eine kleine Tasche (26×15 cm), eine Soundtrack-CD, eine Landkarte (35×50 cm) und ein Sumo-Papercraft-Spiel enthalten.

Geheimnis um Freizeitpark

Heroland war einst ein Vergnügungspark, in welchem die Gäste ihr eigenes kleines Abenteuer nachspielen konnten, um letztendlich ein gefeierter Held zu werden. Als Lucky, ein Tour-Guide von Heroland, und seine Gäste allerdings das dunkle Geheimnis des Freizeitparks entdecken, beginnt dieses fröhliche Treiben zur gefährlichen Realität zu werden. So liegt es nun an Lucky und seinen Gästen, Heroland und damit die gesamte Welt zu retten.

Der Launchtrailer zu Heroland

