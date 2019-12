Das sind die meistgesuchten Games 2019 laut Google Trends

Toplisten sind super. Google Trends veröffentlicht jährlich die Toplisten der meistgesuchten Begriffe des Jahres. Joker ist der Film des Jahres, „Was ist Artikel 13“ eine der Fragen des Jahres und „Greta Thunberg“ die Persönlichkeit des Jahres in Deutschland, wenn es nach Google geht. Gamesmarkt hat die meistgesuchten Games des Jahres bei Google Trends abgefragt und nachfolgend seht ihr das Ergebnis.

Auf Platz 1 steht Apex Legends. Das ist sehr interessant, weil Fortnite in den Top 10 überhaupt keine Rolle spielt. Auf Platz 2 folgt Borderlands 3 und wenn man mal einen Blick in die bisher meistverkauften Games in Deutschland bei Amazon* wirft, fällt auf, dass Borderlands 3 dort nicht einmal in den Top 50 landet. Oft gesucht heißt offenbar nicht gleich oft gekauft, denn im Gegenzug fehlt das bisher meistverkaufte Spiel in Deutschland: FIFA 20.

Auch zu Pokémon Schwert und Schild, Luigi’s Mansion 3, Zelda Link’s Awakening oder Mario Kart 8 Deluxe suchen die Menschen offenbar nicht so oft, allesamt sind ganz weit oben in den Handelscharts bei Amazon platziert, aber in der Suchbegriffeliste von Google nicht zu finden. Und müsst ihr Big Big Baller Lupygames nun auch erstmal googeln?

„Apex Legends“ „Borderlands 3“ „Anthem“ „Anno 1800“ „Death Stranding“ „Call Of Duty Modern Warfare“ „The Division 2“ „Days Gone“ „Metro Exodus“ „Big Big Baller Lupygames“

Bildmaterial: Apex Legends, Electronic Arts