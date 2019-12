Bayonetta & Vanquish erscheinen in HD-Neuauflage physisch für PS4 und Xbox One

Kürzlich feierte Bayonetta ihren 10. Geburtstag und auch Vanquish steht kurz vor diesem Jubiläum. Dass Sega und Platinum Games die Feierlichkeiten mit einer HD-Neuveröffentlichung feiern würden, war schon seit einigen Tagen ein offenes Geheimnis. Nun gibts die Ankündigung dazu.

Bayonetta & Vanquish erscheinen am 18. Februar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Veröffentlicht werden beide Spiele auf einer Disc und in einem schicken Steelbook-Bundle, das am 18. Februar 2020 erscheint. Die Spiele wurden „in 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X remastered“.

Das Steelbook ist dabei extra aus dem Anlass der Neuveröffentlichung in Zusammenarbeit mit Weapons Van entstanden. Die neuen Key-Artworks wurden speziell für das 10-jährige Jubiläum von Künstler Dan Dussault unter Aufsicht des Bayonetta-Regisseurs Hideki Kamiya geschaffen.

Für PlayStation-4-Spieler, die ihre digitale Bibliothek erweitern möchten, stehen zwei Hintergründe zum Kauf des Bayonetta-&-Vanquish-Bundles zum 10-jährigen Jubiläum im PlayStation Store zur Verfügung: Das Bayonetta-&-Vanquish-Theme – sofort verfügbar für alle digitalen Vorbestellungen, wird beim oder nach dem Start nicht mehr verfügbar sein. Das Bayonetta & Vanquish 10-jähriges Jubiläumstheme – für eine begrenzte Zeit für alle Vorbestellungen und Einkäufe bis zum 3. März 2020 – zwei Wochen nach dem Start.

Der Trailer zur heutigen Ankündigung:

