Warriors Orochi 4 Ultimate mit einem neuen Trailer aus Japan

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Omega Force haben einen neuen Trailer zu Warriors Orochi 4 Ultimate veröffentlicht. Dieser wird vom neuen Ending-Theme Statice eingerahmt und legt auch sonst den Fokus auf die neuen Inhalte. Dazu gehören die neuen Charaktere Gaia, Hades und Yang Jian sowie die Rückkehrer Ryu Hayabusa, Joan of Arc und Achilles.

Die Ultimate-Edition bietet viele neue Features

Die neue Ultimate-Edition von Warriors Orochi 4 soll neben neuen Charakteren, einer neuen Storyline inklusive neuer Unterszenarien auch den neuen Infinity-Modus und das neue Promotion-System bieten. Diese sollen den Spielern nun die Möglichkeit bieten, ihre Charaktere auszubauen und anzupassen.

Außerdem gibt es noch das neue Ultimate-Musou-Exhilaration-Feature. Teile der Benutzeroberfläche wurden ebenso angepasst wie die Steuerungsoptionen, um neuen Spielern den Einstieg leichter zu machen. Warriors Orochi 4 bot bereits in der Ur-Version über 170 spielbare Charaktere aus den Dynasty-Warriors- und Samurai-Warriors-Universen.

Warriors Orochi 4 Ultimate* soll am 19. Dezember 2019 in Japan und am 14. Februar 2020 in Europa und Nordamerika für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Warriors Orochi 4 Ultimate, Koei Tecmo / Omega Force