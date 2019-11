Valve kündigt Half-Life: Alyx an

Valve hat es tatsächlich getan: ein neues Half-Life angekündigt. Dass diese Nachricht das Internet nicht lahmgelegt hat, ist auf den ersten Blick verwunderlich. Auf den zweiten und dritten Blick aber nicht mehr. Einerseits ist Half-Life inzwischen nur noch ein besser bekanntes Retro-Spiel. Als Half-Life erschienen ist, vor mehr als 20 Jahren nämlich, waren die meisten heutigen Shooter-Fans noch nicht einmal geboren. Auch Mittzwanzinger dürften kaum noch eine Verbindung zu Half-Life haben.

Das war der zweite Blick. Der dritte Blick ist, dass Valve ein Spiel namens Half-Life: Alyx ankündigte. Nicht etwa Half-Life 3, sondern Half-Life: Alyx. Und das soll laut Valve Software das „Flagship VR Game“ des Herstellers werden. Das ist für die meisten in etwa so aufregend wie ein Mobile-Game zu Diablo, also nicht so aufregend.

Die große Euphorie bleibt aus

Die meisten Fans machen sich unter der Ankündigung in den Kommentarspalten deshalb auch erstmal lustig. Die üblichen, absurden „Half-Life-3-Herleitungen“ werden gezogen. Ein Kommentar, der Valve mitteilt, dass man sich „aus Versehen in die falsche Richtung bewegt“ hat über 800 Likes. Ein anderer Nutzer fragt, ob Half-Life: Alyx mit Nintendo Labo VR kompatibel sei – 1.900 Likes. Der Rest sind ganz viele Gabe-Memes.

Besonders groß ist die Euphorie nicht und wir werden sehen, ob sich das am Donnerstag um 10 Uhr PT ändert. Um 19 Uhr deutscher Zeit will Valve nämlich Half-Life: Alyx vorstellen. Übrigens: Alyx Vance war ein NPC in Half-Life 2 und enge Freundin von Gordon Freeman.