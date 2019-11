Shenmue III: Yu Suzuki dankt den Fans von ganzem Herzen

Heute erscheint Shenmue III für PlayStation 4 und PCs erscheinen. Neben dem Launchtrailer, den Deep Silver und YS Net schon vor einigen Tagen veröffentlicht hatten, findet ihr unten auch ein großes neues OUT-NOW-Video sowie eine persönliche Dankesbotschaft von Yu Suzuki.

Soviele Jahre mussten die Shenmue-Fans auf diese Fortsetzung warten, die nun endlich in den Regalen steht. Die meisten von ihnen würden vermutlich lieber selbst eine Dankesbotschaft aufnehmen.

Yu Suzuki:

„Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung in den 18 Jahren seit Shenmue II. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Shenmue III etwas Besonderes für Sie wird, wirklich, ich danke Ihnen!“

Schlüpft erneut in die Rolle von Ryo Hazuki

In Shenmue III dürft ihr wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Shenmue III könnt ihr für PlayStation 4 erwerben*. Die PC-Version ist exklusiv im Epic Games Store erschienen*.

Die Dankesbotschaft von Yu Suzuki

Das OUT -NOW-Special zu Shenmue III

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Shenmue III, Deep Silver / Ys NET