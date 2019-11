Das physische Final Fantasy VII & VIII Remastered für Nintendo Switch erscheint am 29. November

Save the date, Freunde des Haptischen. Wie Play-Asia berichtet, wird das Final Fantasy VII & VIII Remastered Twin Pack für Nintendo Switch am 29. November in Asien erscheinen. Es handelt sich dabei um die einzige physische Fassung der beiden Spiele, die im Westen nur digital für Nintendo Switch (und andere Systeme) erschienen sind.

Das Spielebundle kommt nicht nur physisch daher, sondern tatsächlich auch mit beiden Spielen auf einer Cartridge. Nicht etwa in Form eines zusätzlichen Downloadcodes, was hin und wieder bei solchen Veröffentlichungen durchaus vorkommt. Außerdem wird diese Veröffentlichung sowohl englische als auch japanische Sprachoptionen bieten.

Ihr könnt euch die Asia-Fassung bei Play-Asia bestellen*. Bequem auch mit PayPal. Wählt dort beim Check-Out die Versandoption „Tax Paid“, um zu vermeiden, dass euer Paket wegen der fälligen Einfuhrumsatzsteuer beim Zoll landet. Eine Garantie gibt es natürlich nicht. Aber zumindest zollfrei ist die Lieferung.

via Play-Asia