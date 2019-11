Romancing SaGa Re;univerSe erscheint im kommenden Jahr im Westen

Nach der (erstmaligen) Veröffentlichung von Romancing SaGa 3 im Westen gibt es schon die nächsten guten Nachrichten für SaGa-Fans. Square Enix wird Romancing SaGa Re;univerSe lokalisieren. Der Mobile-Ableger spielt in der Welt von Romancing SaGa 3 und erscheint 2020 für iOS- und Android-Geräte.

In Japan ist der Ableger schon seit Dezember 2018 spielbar und wurde immerhin 15 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel bietet eine eigene Story, die 300 Jahre nach den Ereignissen in Romancing SaGa 3 angesiedelt ist. Zahlreiche Charaktere älterer Spiele erscheinen und auch spielerisch knüpft das Spiel an alten Serientiteln an.

Weil der erste westliche Teaser-Trailer wirklich nicht sehr aussagekräftig ist, haben wir euch auch noch einen älteren japanischen Trailer beigefügt, der weitaus mehr vom Spiel zeigt.

Akitoshi Kawazu will die Reihe gerne fortsetzen

Darüber hinaus dürfen sich SaGa-Fans auf weitere Überraschungen freuen. Derzeit konzentriere man sich zwar darauf, ältere Spiele wieder aufzulegen, so Akitoshi Kawazu im Interview mit 4Gamer.net. „Aber ich würde in Zukunft sehr gerne auch neue Serienteile veröffentlichen.“ Producer Masanori Ishikawa schlägt in die gleiche Kerbe und verweist auf den 30. geburtstag der Serie, der zum Jahresende ansteht.

Der erste Teaser-Trailer zu Romancing SaGa Re;univerSe

Ein älterer japanischer Trailer

