Neuer Trailer zu Pokémon Schwert und Schild stellt neue Funktionen und Items vor

The Pokémon Company hat einen neuen Trailer zu Pokémon Schwert und Schild veröffentlicht, der ein paar interessante Neuerungen vorstellt.

Besonders die Spieler unter euch, die Pokémon gerne kompetitiv spielen, dürften sich über die neuen Spielelemente freuen. Das Heranzüchten starker Pokémon wird durch die Einführung der sogenannten Minzen noch einfacher.

Dieses praktische Item kommt in diversen Ausführungen daher und kann das Wesen eines Pokémon ändern. Habt ihr also beispielsweise ein Pikachu mit einem forschen Wesen, wollt aber eines mit mäßigem Wesen, dann könnt ihr einfach eine Mäßig-Minze verfüttern. Schon habt ihr ein Pikachu mit starkem Spezialangriffswert.

Auch die Vererbung von Ei-Attacken ist weiter verbessert worden. So könnt ihr nun zwei Pokémon der gleichen Art im Pokémon-Hort abgeben. Das eine Pokémon bringt dann dem anderen die Ei-Attacke bei, ganz ohne neue Eier brüten zu müssen.

In Schwert und Schild werdet ihr auch ermutigt eure Team-Pokémon oft zu wechseln, indem ihr jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen habt. Diese könnt ihr einfach über das Menü aufrufen und so überall euer Team anpassen.

Mit den neuen EP-Bonbons in verschiedenen Größen könnt ihr eure Pokémon noch gezielter trainieren als zuvor. Aber keine Sorge, die wertvollen Sonderbonbons, die das Level eines Pokémon ungeachtet der EP-Menge sofort erhöhen, gibt es auch noch.

Automatisches Speichern und Pokémon-Tausch

Viele scharfe Augen haben es in Trailern schon bemerkt: Pokémon Schwert und Schild verfügen über automatisches Speichern. Die Funktion ist zu Beginn des Spiels voreingestellt, ihr könnt sie aber auch jederzeit deaktivieren. Manuelles Speichern ist nach wie vor möglich.

Eine weitere interessante Neuerung bezieht sich auf das Tauschen. Erhaltet ihr im Tausch ein Pokémon, das keinen Spitznamen hat, habt ihr die Möglichkeit einen solchen zu vergeben. Diese Option steht euch aber nur ein einziges Mal pro Pokémon zur Verfügung, danach könnt ihr es nicht mehr umbenennen. Pokémon, die bereits einen Spitznamen haben, können wie gewohnt nicht umbenannt werden.

Erste Events angekündigt

Damit nicht genug hat die deutsche Pokémon-Webseite auch noch spezielle Gigadynamax-Events angekündigt. Begegnungen mit Gigadynamax-Pokémon sind laut der Seite selten. Aber während des Event-Zeitraums vom 15. November 2019 bis Anfang Januar 2020 könnt ihr häufiger einem Gigadynamax-Smettbo begegnen.

Im selben Zeitraum treffen Besitzer von Pokémon Schwert auch häufiger auf Gigadynamax-Kamalm und Spieler von Pokémon Schild können sich vermehrt über Gigadynamax-Krarmor freuen. Gleichzeitig spielt die Seite auf zukünftige Gigadynamax-Events an.

Das erste Online-Turnier „Willkommen in Galar“ steht ebenfalls schon vor der Tür. Von Freitag, dem 15. November bis Donnerstag, dem 5. Dezember könnt ihr euch für das Turnier anmelden. Das Turnier selbst findet von Freitag, dem 6. Dezember bis Sonntag, dem 8. Dezember statt.

Gekämpft wird im Einzelkampf-Format und alle teilnehmenden Pokémon haben für die Dauer der Turnierkämpfe Level 50. Da es sich um ein Online-Turnier handelt, benötigt ihr für die Teilnahme eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft.

Pokémon Schwert und Schild* erscheinen weltweit am 15. November exklusiv für Nintendo Switch. Bei Amazon könnt ihr auch immer noch die Switch Lite in der Limited Edition mit Zacian- und Zamazenta-Print* vorbestellen. Das gute Stück erscheint bereits am 8. November.

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak