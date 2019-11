Dragon Ball Z: Kakarot: Brandneue Screenshots zu den Locations veröffentlicht

Der Publisher Bandai Namco veröffentlichte kürzlich brandneue Screenshots zu Dragon Ball Z: Kakarot, welches am 17. Januar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen soll. In Japan soll das Spiel bereits am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Die Screenshots geben euch einen detaillierten Einblick auf einige der Locations des Spiels. Unter anderem könnt ihr einen ersten Blick auf den Planeten Namek, King Kai’s Planet und West City werfen.

Dragon Ball Z: Kakarot soll am 17. Januar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco / CyberConnect2