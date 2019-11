Neuer Support-Action-Gameplay-Trailer zu Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht

Über den offiziellen Twitter-Account von Granblue Fantasy: Versus wurde kürzlich der neue Support-Action-Gameplay-Trailer zu Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht. Der Trailer soll euch veranschaulichen, mit welchen Methoden ihr das Kampfgeschehen im RPG-Modus des Spiels positiv beeinflussen könnt, um euch so einen entscheidenden Vorteil in den spannenden Kämpfen zu verschaffen.

Verschiedene Fähigkeiten erlauben euch das Kampfgeschehen zu beeinflussen

Das Spiel bietet euch dabei die Möglichkeit, die Kämpfe mit verschiedenen Buffs, De-Buffs und Heilungs-Abilities zu euren Gunsten zu beeinflussen bzw. zu entscheiden. Diese könnt ihr laut dem Trailer ganz euren Vorlieben anpassen und somit optimal auf euren Spielstil zuschneiden.

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus soll am 6. Februar 2020 in Japan und später im Laufe des ersten Quartals 2020 in Europa und Nordamerika für Playstation 4 erscheinen.

Der Support-Action-Gameplay-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works