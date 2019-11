Der neue Pokémon-Anime zur Generation 8 zeigt sich mit dem ersten animierten Trailer

Nachdem der erste Trailer zum neuen Pokémon-Anime nur aus einigen Schlagworten und Artworks bestand, hat The Pokémon Company heute das erste animierte Video zur neuen Staffel veröffentlicht, die natürlich auf Generation 8 aufbaut und damit auch auf Pokémon Schwert und Schild.

Die erste Folge der inzwischen 23. Staffel wird frei übersetzt „Pikachus Geburt“ heißen und es wird einen Rückblick auf alte Zeiten mit Ash und Pikachu geben. Der neue Anime wird kurz nach der Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild im November an den Start gehen.

Die neue Staffel wird Ash in viele verschiedene Regionen der Pokémon-Welt führen. Sein neuer Partner Go und dessen Partner-Pokémon Hopplo werden Ash auf den Abenteuern begleiten, die ihn erwarten. Auch Professor Sakuragi, dessen Tochter Koharu und natürlich Team Rocket werden eine wesentliche Rolle spielen.

Unten seht ihr den neuen Trailer, rechts ein brandneues Poster zum Anime.

via The Pokémon Company, Bisafans, Bildmaterial: The Pokémon Company