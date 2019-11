Lost Ember soll am 22. November erscheinen, Release-Trailer veröffentlicht

Wie der Entwickler und Publisher Mooneye Studios nun bekanntgab, soll Lost Ember am 22. November 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Das Spiel soll 29,99 Euro kosten und lediglich als digitale Version erhältlich sein. Eine Version für Nintendo Switch soll laut dem Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ein Wolf mit der Gabe, die Tierwelt zu kontrollieren

Bei Lost Ember handelt es sich um ein Third-Person-Exploration-Abenteuer, in welchem ihr in die Rolle eines Wolfs schlüpft, welcher die Gabe besitzt, andere Tiere inklusive deren Geist zu kontrollieren. So könnt ihr also die Kontrolle über dutzende Tiere wie z. B. Fische, Vögel und Ziegen übernehmen und euch deren unterschiedliche Fähigkeiten zu Nutze machen.

So liegt es nun an euch, herauszufinden, was mit der menschlichen Zivilisation, welche dieses Land einst bewohnte, geschehen ist. Eure Reise führt euch von dicht bewachsenen Dschungelgebieten über sandige Steppen bis hin zu hohem Gebirge durch eine vielseitige Landschaft.

Release-Date-Trailer zu Lost Ember

