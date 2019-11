Indie-Überraschungshit Disco Elysium soll 2020 auf PS4 und Xbox One erscheinen

Das Open-World-RPG Disco Elysium erschien am 15. Oktober auf Steam und soll 2020 auf PlayStation 4 und Xbox One folgen. Der führende Designer Robert Kurvitz erzählte mehr dazu in einem Interview mit The Escapist.

Unter anderen sagte Kurvitz, dass dies der aktuelle Plan sei, welcher den möglichen Urlaub des Entwicklerstudios erstmal weiter in die Zukunft rücke. Man wolle Disco Elysium so schnell wie möglich an so viele Menschen wie möglich bringen.

Portierung im eigenen Haus

„Nächstes Jahr portieren wir den Titel auf PlayStation und Xbox. Wir wollen hier unsere eigenen Hände im Spiel haben, was das Design angeht. Wir wollen nämlich kein weiteres Unternehmen für die Portierung anstellen.“

Die Idee hinter der Portierung sei die, dass das Spiel sehr dankbar für die Steuerung auf den Konsolen sei. Dies liege unter anderem an der erzählerischen Natur des Titels.

Der Detektiv mit den sozialen Skills

Bei Disco Elysium schlüpft ihr in die Rolle eines Detektivs und habt ein einzigartiges Skillsystem zur Verfügung. Damit formt ihr euren eigenen Weg, indem ihr unvergessliche Charaktere befragt, Morde löst oder Bestechungen annehmt.

Dabei könnt ihr frei agieren und beispielsweise den Charakteren drohen, ihnen Honig ums Maul schmieren oder auch einfach Gedichte schreiben und Karaoke singen. Damit das möglich wird, könnt ihr 24 verschiedene Skills mischen und euren Charakter noch weiter individualisieren.

Eure Handlungen beeinflussen die Charaktere dabei nicht nur in ihrem Umgang mit euch, sondern auch unter einander. So soll es möglich sein, sie gegeneinander aufzuhetzen oder zu verkuppeln. Andernfalls könnt ihr die Lösung eures Falles auch auf später verschieben und einfach etwas relaxen oder sonst irgendwie Mist bauen.

via Gematsu, Bildmaterial: Disco Elysium, ZA/UM