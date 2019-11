Den Übersichtstrailer zu Pokémon Schwert und Schild gibt es nun auch noch in einer deutschen Ausführung. So könnt ihr euch bequem nochmals über die wichtigsten Inhalte der nächsten Pokémon-Generation informieren.

Strebe danach, der nächste Champ der Galar-Region zu werden! Hier in der Galar-Region, wo Pokémon-Kämpfe eine sehr beliebte Form der Unterhaltung sind, wird der Champ durch ein aufregendes Turnier entschieden. Um an diesem Turnier teilnehmen zu dürfen, musst du dich nicht nur gegen deine Rivalen durchsetzen, sondern auch die Arenaleiter der Region bezwingen. Zieh dein Lieblingsoutfit an, hol dir einen neuen Haarschnitt und reise mit Stil! Auf deiner Reise wirst du an Boutiquen und Friseursalons vorbeikommen. Wenn du sie besuchst, kannst du neue Kleidung kaufen oder deine Frisur ändern, um frischen Wind in dein Abenteuer zu bringen! Es gibt viele verschiedene Kleidungsstücke, Frisuren und sogar Make-up-Optionen, aus denen du unterschiedliche Kombinationen zusammenstellen kannst, um der ganzen Galar-Region deinen Lieblingslook zu präsentieren!

Pokémon Schwert und Schild* erscheinen am 15. November, also bereits in der nächsten Woche. Frühkäufer können sich dabei bis zum 15. Januar 2020 ein Gigadynamax-Mauzi sichern, welches sich über die Option „Geheimgeschenk“ herunterladen lässt.

Der deutsche Übersichtstrailer zu Pokémon Schwert und Schild

