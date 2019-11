In den Universal Studios in Osaka entsteht das weltweit erste echte Super-Mario-Land

In den japanischen Universal Studios in Osaka entsteht bekanntermaßen das weltweit erste echte Super-Mario-Land. Bereits seit dem Jahre 2015 ist bekannt, dass Universal Studios und Nintendo zusammen an verschiedenen Projekten arbeiten. Man wolle „immersive Erlebnisse“ in den Universal-Parks rund um den Globus anbieten, welche auf Nintendo-Marken basieren und die Fans verzaubern. Das Super-Mario-Land in Osaka soll in diesem Fall nur der Beginn einer langen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen werden.

Zwei Fahrgeschäfte soll von Beginn an nutzbar sein

Unter anderem waren im Laufe der Zeit auch einige Design-Dokumente des geplanten Parks an die Öffentlichkeit gelangt und verrieten somit relativ frühzeitig, wie sich die beiden Unternehmen die Zusammenarbeit und den Themenpark in Osaka vorstellten.

Der Vorsitzende und CEO der Universal Parks & Resorts Tom Williams kündigte dazu kürzlich an, dass „Yoshis Adventures“ eines von zwei Fahrgeschäften sei, dass zur Eröffnung des Super-Mario-Lands in Osaka nutzbar sein soll. Über das zweite Fahrgeschäft ist lediglich bekannt, dass es auf Mario Kart basieren soll und sich in einem großen Schloss befindet, dass wie Bowsers Schloss aussieht.

Das Super-Mario-Land in den japanischen Universal Studios in Osaka soll im Frühling 2020 eröffnen. Ein zweiter Abschnitt, welcher das Thema „Donkey Kong“ haben soll, soll 2021 folgen. Weitere Super-Nintendo-Worlds, mit eigenen Fahrgeschäften und eigenem Aufbau werden gerade in Orlando, Hollywood und Singapur entwickelt. Weitere Information hierzu gibt es jedoch noch nicht.

Neben einem offiziellen Trailer seht ihr bei Twitter auch einige Fotos von den tatsächlich im Bau befindlichen Abschnitten aus dem ersten richtigen Super-Mario-Land der Welt. Na, wäre das eine Reise wert?

Der offizielle Trailer zum Super-Mario-Land in Osaka

