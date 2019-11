Final Fantasy VII Remake: Motomu Toriyama als Co-Director teilt Erinnerungen und Ausblicke

Seit 1994 arbeitet Motomu Toriyama bei Square Enix. Sein erstes Projekt war Bahamut Lagoon, danach arbeitete er als Event-Planer an Final Fantasy VII. Er entwarf dabei unter anderem Szenen wie jene im Honey Bee Inn, aber auch viele Szenen, welche die Beziehung von Aerith zum Spieler vertiefen sollten. Toriyama wollte, dass Aerith für Spieler ein wichtiger Charakter wird, damit ein späteres Ereignis im Spiel noch mehr Durchschlagskraft hat.

Vor allem ist Toriyama aber inzwischen bekannt für seine Arbeit an Final Fantasy X-2, für das er erstmals als Director fungierte. Diese Funktion übernahm er anschließend auch für die gesamte Trilogie von Final Fantasy XIII, die bei Fans bekanntlich recht umstritten ist. Danach arbeitete er am Mobile-Spiel Mobius Final Fantasy.

Toriyamas Aufgaben am Remake

Und jetzt? Am Final Fantasy VII Remake. Das wurde nun durch neue, von Square Enix veröffentlichte Entwicklerkommentare bekannt. Neben Tetsuya Nomura als Director arbeiten an einem derartigen großen Projekt natürlich mehrere Führungskräfte. Dazu gehört nun neben Naoki Hamaguchi, der sich als Co-Director um das Gamedesign und die Programmierung kümmert, auch Motomu Toriyama. Toriyama ist ebenfalls Co-Director und für das nicht ganz unwichtige Scenario-Design zuständig.

„Beim Originalspiel kam ich als Planer ins Projekt, der gerade am Anfang seiner Karriere stand. […] Bei der Produktion von Final Fantasy VII Remake lebten die Gedanken und Gefühle von damals wieder auf, und gleichzeitig nahm ich die Herausforderung an, mir neue Ausdrucksmittel anzueignen, die ich mit meiner jetzigen Erfahrung auch anwenden kann“, so Toriyama im Kommentar.

Toriyama freut sich vor allem darauf, die Stadt Midgar realistischer und Charaktere wie Cloud und Tifa lebhafter zu gestalten. „Die Originalversion war ein Vorreiter, was RPGs mit 3D-Computergrafik anging, aber die Charaktere waren polygonal, die Dialoge nur Text und wir konnten keine Kameras für Videosequenzen verwenden“, erzählt Toriyama.

„In Final Fantasy VII Remake verwenden wir die neuesten visuellen Effekte, Sprachaufnahmen und Gesichtsausdrücke, um das Universum von Final Fantasy VII realistischer zu gestalten. Indem wir das Universum der Stadt Midgar, die durch Mako-Energie angetrieben wird, realistischer darstellten, konnten wir natürlich auch Charaktere wie Cloud und Tifa lebhafter schildern und ihr Alltags- und Gefühlsleben intensiver erzählen“, so Toriyama weiter, der sich über die technischen Fortschritte sichtlich freut.

Fluch und Segen…

Des einen Freud ist des anderen Leid: Genau diese realistischere Darstellung ist es, die Szenario-Schreiber Kazushige Nojima Sorgen bereitet, wie wir wissen. Denn eine realistischere Darstellung und noch mehr Ausschmückungen sorgen natürlich auch dafür, dass es weniger Freiraum für die Vorstellungskraft der Spieler gibt. Das könnte vor allem bei Fans des Originals zum „Problem“ werden, die viele Bereiche des Spiels, welche die Macher des Originals aus verschiedenen Gründen nicht darstellen konnten, selbst interpretierten. Das jedenfalls ist die Unsicherheit, die Kazushige Nojima umtreibt.

Nicht nur Hauptcharaktere werden überarbeitet

Motomu Toriyama gibt unterdessen einige weitere Einblicke in das Remake und seine Arbeit daran. „Wir legten Wert darauf, nicht nur die Hauptcharaktere zu überarbeiten, sondern auch Charaktere wie Johnny und den Shinra-Manager. Diese entwickelte ich damals. Haltet die Augen nach ihrem neuen Auftritt offen. Außerdem haben wir das Honigtöpfchen beim Wallmarkt als Pantheon der Unterhaltung neu in Szene gesetzt. So was war früher nicht möglich gewesen. Hier seht ihr die Szene, auf die viele voller Spannung warten: Cloud verkleidet sich. Viel Vergnügen.“

Auf diese Szene dürften tatsächlich viele Fans gespannt sein.

Am 3. März 2020 werden Fans nun endlich die erste Episode dieses Remakes spielen können. Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Beschwörungs-Materia wird es als Vorbestellerbonus geben, darüber erfahrt ihr hier mehr. Wir haben das Remake bei der Gamescom 2019 angespielt.

Falls ihr euch Gedanken um den Umfang des Spiels macht, das bekanntlich erstmal nur in Midgar stattfindet, dann findet ihr hier beruhigende Worte von Nomura. Es wird einige neue Inhalte geben, darunter sogar neue Charaktere und Bosse.

via Square Enix PR, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix